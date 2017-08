Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 (wikifolio BSN) Ich meine: Grosse Teile der Uniqa-Position gestern nachbörslich nach den negativen Italien-News gegeben und heute 3 Prozent tiefer wieder bekommen. Die Andritz habe ich nach dem Sell Off im Frühgeschäft heute mit einer Startsize erstmals 2017 aufgenommen. Schauen wir. Das Wikifolio "Stockpicking Österreich" soll am überschaubaren Wiener Aktienmarkt Sondersituationen aufspüren und in diese investieren. Ich verfolge den österreichischen Markt nun seit 30 Jahren, es gibt einfach Muster, die sich meiner Meinung nach wiederholen. Antizyklisches Handeln einerseits und das Antizipieren von saisonalen Effekten andererseits sollen im...

