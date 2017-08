Tagesgewinner war am Donnerstag SolarEdge mit 20,79% auf 27,60 (802% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,12%) vor Fitbit mit 15,19% auf 5,84 (276% Vol.; 1W 10,82%) und Transocean mit 9,94% auf 9,13 (125% Vol.; 1W 12,30%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -21,28% auf 13,39 (373% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -20,91%), TTM Technologies, Inc. mit -18,54% auf 14,02 (752% Vol.; 1W -25,94%), SolarWorld mit -17,62% auf 1,23 (234% Vol.; 1W -25,41%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (29246,99 Mio.), HSBC Holdings (26550,13) und BP Plc (22802,28). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei SolarEdge (802%), TTM Technologies, Inc. (752%) und Stratasys (618%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...