...und zwar mit eindrucksvollen Ergebnissen. Mehr als 11 Mrd. € Gewinn wurden bereits angesagt. Insbesondere auch im sehr gut laufenden Versicherungsgeschäft und mit den ersten Ansätzen einer deutlich verbesserten Rentabilität im Asset-Management. Welche Rolle dabei Aktien spielen, wird möglicherweise heute ergänzend erläutert. Auch die Tochter Pimco schafft erstmals eine Art Wende, indem der Mittelzufluss den bisherigen Mittelabfluss übersteigt. Wir belassen es vorerst bei unserem Kursziel von 215 €, schließen aber eine Anhebung nicht aus. Denn bei aktuell rund 180 € liegt die bisherige Top-Notiz von 2007, also vor der Finanzkrise. Das wäre das erste charttechnische Kaufsignal und dem folgt: Waren die Top-Kurse von 2000 mit damals 380/400 € extrem überhöht oder sind sie eine realistische Größe? Die Allianz verfügte damals über das größte Aktien-Portfolio, das es jemals in Deutschland gab. Aufgebaut wurde dies seit dem Kriegsende. Umgerechnet in Euro betrug es etwa 240 Mrd. €, die anschließend unter der Nutzung des Paragraphen 6b KStG (Körperschaftsteuer-Gesetz) sinnlos verschleudert wurden, um unter anderem die Dresdner Bank zu kaufen, die anschließend marode wurde und woraus ein Verlust von allein 40 bis 45 Mrd. € entstand. Diese Zahl ist nie bestätigt worden. Also: Die genannten Top-Kurse sind Traumkurse! Aber die Allianz hat es durchaus in der Hand, durch sinnvolle Akquisitionen deutlich stärker zuzulegen. Das ist eine Mut- und keine Geldfrage.



