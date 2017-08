FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz will sich mit einem Zukauf in Großbritannien verstärken. Europas größter Versicherer hat sich eigenen Angaben zufolge mit Liverpool Victoria Friendly Society Limited (LVFS) auf ein Gemeinschaftsunternehmen verständigt und will in den kommenden Jahren die Sachversicherungssparte der Briten mehrheitlich kaufen. Die Sparte wird dabei mit mehr als 1 Milliarde britische Pfund bewertet.

In einem ersten Schritt will der Münchener Versicherer 500 Millionen Pfund für eine Beteiligung von 49 Prozent an dem General-Insurance-Geschäft von LVFS zahlen. Der Deal soll im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden. Im Jahr 2019 sollen dann weitere 20,9 Prozent für 213 Millionen Pfund erworben werden.

Überraschend kommt der Deal nicht. Die Briten hatten Donnerstag bestätigt, mit der Allianz über einen Verkauf eines Minderheitsanteils an einer Sparte zu verhandeln.

