München (ots) - Strahle-Teint, perfekte Augenbrauen und shiny Hair - Sängerin Lena Meyer-Landrut ist immer top gestylt. In JOY (9/2017, EVT. 04.08.) verrät die 26-Jährige exklusiv ihre Beauty-Secrets.



Lenas Teint ist wirklich makellos und hat einen super Glow. Ihr Geheimnis: "Eine gründliche Reinigung abends und ein paar kleine Helfer morgens wirken Wunder. Meine CC-Creme und meine Concealer-Palette zaubern kleine Unebenheiten easy weg!" Aber ganz so einfach ist Lenas morgendliche Beauty-Routine dann doch nicht: "Am längsten brauche ich für meine Augenbrauen. Die ziehe ich erst nach und bürste sie dann in Form. Als Finish trage ich noch etwas Wimperntusche auf, fertig!"



Wenn es um ihre tolle Traummähne geht, hat Lena einen einfachen, aber effektiven Trick: "Ich gönne meinem Haar regelmäßig eine Styling-Pause! Wenn es geht, lasse ich sie oft nur lufttrocknen. Dann sprühe ich noch Seasalt-Spray in die Längen und knete sie kurz. Wenn's mal ganz fix gehen muss, binde ich einen Pferdeschwanz. Das ist super-unkompliziert und sieht immer gut aus - ideal auch zum Sporteln."



