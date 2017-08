Unternehmensanleihen weekly: Diesel-Diskussion lässt Auto-Kreditspreads ansteigen

Während sich die internationalen Aktienindizes von Rekordniveau zu Rekordniveau hangeln, notieren die Kreditspreads von Unternehmensanleihen auf Mehrjahrestiefs. Am zurückliegenden Freitag (28.07.) hat der iBoxx Corporates EUR auf einem Niveau geschlossen, welches zuletzt vor über zehn Jahren erreicht wurde. Indexübergreifend lagen die Risikoprämien für Unternehmensanleihen gemessen am iBoxx Corporate EUR an diesem Tag bei 42,3 Basispunkten. Ohne die Unternehmen des Finanzsektors unterschritt der Index sogar zwischenzeitlich die Marke von 40 Basispunkten. Seit Anfang Juli sind die Kreditspreads somit um zehn Basispunkte eingelaufen. Wird das Kreditrisiko im Markt überhaupt noch wahrgenommen?

Zumindest im iBoxx-Sektor "Automobiles & Parts" nehmen internationale Investoren Kreditrisiken scheinbar noch wahr. Entgegen dem Gesamttrend des Indizes stiegen die Risikoprämien für Unternehmensanleihen aus dem Automobil-Sektor auch eine Woche nach Bekanntgabe der Kartellvorwürfe an. Deutsche Premium-Hersteller sollen sich bei den Emissionsangaben ihrer Modelle jahreslang abgesprochen haben und flächendeckend unwahre Angaben zum Schadstoffaustoss ihrer Fahrzeuge gemacht haben. Das gegenwärtige Niveau von 56,5 Basispunkten und der Anstieg von sieben Basispunkten im iBoxx-Sektor trägt insoweit diesen Entwicklungen Rechnung.

Im Segment "Automobiles & Parts" finden sich viele deutsche Hersteller und Zulieferer wieder, deren Kreditspreads von den aktuellen Diskussionen um den Dieselmotor angetrieben werden. Die im Index vertretenen italienischen und französischen Unternehmen konnten die Spreadausweitung für den Gesamtsektor zumindest etwas ausgleichen. Für die weitere Entwicklung der Kreditspreads werden die laufenden Verhandlungen zwischen Automobilindustrie und Politik über die Zukunft des Dieselantriebs entscheidend sein (sog. "Dieselgipfel"). In der Antriebsdiskussion war lange kein klarer Kurs erkennbar. Im Vorfeld des Gipfels sind sowohl Subventionen für Dieselantriebe als auch umfangreiche Nachrüstpflichten für emissionsstarke Modelle ins Gespräch gebracht worden. Am Verhandlungstag konnten sich die Vertreter der Automobilindustrie und der Politik schließlich auf eine Nachrüstung von fünf Millionen Dieselfahrzeuge einigen. Ob dies als Bekenntnis der Hersteller zu saubereren Antrieben zu interpretieren ist, muss sich jedoch noch zeigen. Auch inwieweit sich die kartellrechtlichen Vorwürfe verhärten, sollte die Kreditspreads im Automobil-Sektor des iBoxx beeinflussen.

