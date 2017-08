Zürich - Im Juli 2017 sind die Angebotsmieten in der Schweiz unverändert geblieben. Der homegate.ch-Mietindex Schweiz stand Ende Juli bei 113.6 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Mieten leicht um 0.09 Prozent, im Kanton Zürich legten sie um 0,17 Prozent zu.

Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der vom Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die monatliche, qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.

Veränderung in den Kantonen

In den Kantonen Zürich (0.17 Prozent), Bern (0.18 Prozent), Solothurn (0.09 Prozent), Basel (0.09 Prozent) und St. Gallen (0.09 Prozent) stiegen die Angebotsmieten im Juli 2017 leicht an. Im Kanton Thurgau blieben die Mieten unverändert auf dem ...

