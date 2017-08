Hamburg - Während sich die internationalen Aktienindices von Rekordniveau zu Rekordniveau hangeln, notieren die Kreditspreads von Unternehmensanleihen auf Mehrjahrestiefs, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Am zurückliegenden Freitag (28.07.) habe der iBoxx Corporates EUR auf einem Niveau geschlossen, welches zuletzt vor über zehn Jahren erreicht worden sei. Indexübergreifend hätten die Risikoprämien für Unternehmensanleihen gemessen am iBoxx Corporate EUR an diesem Tag bei 42,3 Basispunkten gelegen. Ohne die Unternehmen des Finanzsektors habe der Index sogar zwischenzeitlich die Marke von 40 Basispunkten unterschritten. Seit Anfang Juli seien die Kreditspreads somit um zehn Basispunkte eingelaufen. Werde das Kreditrisiko im Markt überhaupt noch wahrgenommen?

