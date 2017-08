Bad Marienberg - Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat zwei weitere Einzelhandelsimmobilien erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Die Objekte liegen in Seelze, Niedersachsen und in Dresden-Weißig, Sachsen. Über die jeweiligen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Zusammen generieren die beiden Objekte eine Jahresnettomiete von über 550 Tsd. Euro.

