Bad Salzuflen - Im Juli setzten die Edelmetalle ihre stabile Seitwärtsbewegung fort, so Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Der Goldpreis habe um 2,2 Prozent zugelegt und habe bei einem Kurs von 1.269 US-Dollar pro Feinunze abgeschlossen. Damit habe das gelbe Metall seine Verluste aus dem Juni wieder wettgemacht und ein neues Sieben-Wochen-Hoch erreicht. "Auf US-Dollar-Basis sieht der Markt relativ stabil aus", habe Siegel gesagt. "Das liegt vor allem am aktuell schwachen Dollar, denn in allen anderen relevanten Währungen ist der Goldpreis nicht gestiegen", so Siegel. Auch die im ersten Halbjahr neu entfachte Goldnachfrage in Indien könnte bald ein jähes Ende haben: "Grund dafür ist die im Juli neu eingeführte Mehrwertsteuer in Indien, die drei Prozent auf Goldkäufe erhebt. Dies könnte auch die überdurchschnittlich hohe Nachfrage des ersten Halbjahres erklären, die möglicherweise dazu gedient hat, vor der Steuereinführung die Lagerbestände der Händler aufzufüllen", so Siegel.

