Hamburg - Die Ölmärkte befinden sich gegenwärtig in einem Bullenmarkt, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Nordseesorte Brent notiere gegenwärtig bei 52 US-Dollar/Barrel, wobei der Preis zwischenzeitlich nahe der 53 US-Dollar-Marke gehandelt habe. Die Analysten würden zwei Gründe sehen, die diese Entwicklung unterstützen würden: Zum einem spreche das aktuelle konjunkturelle Umfeld für ein Ölnachfragewachstum oberhalb der Konsensschätzungen. Zum anderen preise der Markt angesichts der kritischen Entwicklungen in Venezuela geopolitische Risiken ein. Das globale makroökonomische Umfeld habe sich in den vergangenen Wochen zum Zugpferd für die Ölmärkte und Rohstoffmärkte im Allgemeinen entwickelt. So würden die Rohstoffpreise gegenwärtig auf lokalen Höchstständen notieren.

