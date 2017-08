Die italienische Investmentbank Mediobanca (ISIN: IT0000062957) will die Dividende um 37 Prozent auf 0,37 Euro je Aktie anheben, wie der Konzern am Freitag in Mailand mitteilte. Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 0,27 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote klettert von 38 auf nun 43 Prozent. Die Aktionärsversammlung findet am 28. Oktober 2017 statt. Die Dividende wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...