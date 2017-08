Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts017/04.08.2017/09:45) - Die Zusage fürs Studium oder den Ausbildungsplatz ist noch ganz frisch und schon beginnt das Abenteuer: Wohnung suchen, Finanzierung klären, Umzug organisieren, Dokumente beschaffen und Anträge stellen. Viele angehende Studenten und Azubis haben in diesen Wochen viel um die Ohren. Eine nützliche Hilfe ist da die neue Broschüre "Budgetkompass für junge Haushalte". Sie fasst kurz und knapp die wichtigsten Infos zur Wohnungssuche, zum Umzug, zur Finanzierung von Studium und Ausbildung und für die Organisation des Alltags zusammen. Der Ratgeber ist kostenlos und wird vom Beratungsdienst Geld und Haushalt herausgegeben. Budgetkompass für junge Haushalte Wer eine passende und bezahlbare Wohnung gefunden hat, kann sich glücklich schätzen. Bevor man den Mietvertrag unterschreibt, lohnt es sich, aber noch einmal genau nachzulesen: Wie viel Kaution will der Vermieter? Ist es eine Kalt- oder Warmmiete und wie viele Nebenkosten kommen obendrauf? Hat der Mietvertrag eine Mindestlaufzeit oder ist er jederzeit kündbar? Auf welche wichtigen Punkte man beim Mietvertrag achten sollte, erklärt der "Budgetkompass für junge Haushalte" kurz und bündig. Egal, ob WG, eigene Wohnung oder Wohnheim: Nicht nur Freunde und Familie sollten über den Umzug Bescheid wissen. Auch bei der Post, dem Einwohnermeldeamt oder der Versicherung muss man sich ummelden. Der Ratgeber enthält daher auch eine praktische Umzugs-Checkliste, die man einfach abarbeiten kann. Der "Budgetkompass für junge Haushalte" ist kostenfrei unter http://www.geld-und-haushalt.de oder über die Telefonnummer 030 - 204 55 818 bestellbar. Über den Beratungsdienst Geld und Haushalt Geld und Haushalt - der Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt Verbraucher mit kostenlosen Angeboten bei der persönlichen Finanzplanung. Im Internetportal unter http://www.geld-und-haushalt.de finden sich Bestellmöglichkeiten für kostenlose Broschüren und Planungshilfen sowie Online-Angebote, wie zum Beispiel der Web-Budgetplaner. Der beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) angesiedelte Beratungsdienst wurde bereits 1958 gegründet und ist für sein zukunftsfähiges Bildungskonzept dauerhaft als offizielle Maßnahme zur deutschen Umsetzung der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgezeichnet worden. Pressekontakte: Stefanie Zahrte Beratungsdienst Geld und Haushalt Charlottenstraße 47 10177 Berlin Telefon: 030 20225-5197 Telefax: 030 20225-5199 E-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.de bonn press c/o WEDOpress GmbH Angelika Lemp Sossenheimer Weg 50 65824 Schwalbach Telefon: 06196-9519968 Telefax: 06196-9519970 E-Mail: angelika.lemp@wedopress.de (Ende) Aussender: Lepple Joachim - Lepple Press Karlsfeld Ansprechpartner: Joachim Lepple Tel.: +49 8131-505011 E-Mail: LepplePress@LepplePress.de Website: geldundhaushalt.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170804017

