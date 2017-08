Beim Kakaopreis ging es bis zuletzt aufwärts. Insgesamt mehr als zehn Prozent legte er in den letzten vier Wochen zu. Bis an den Widerstand bei 2000 US-Dollar setzte er den gestarteten Anstieg fort. Dort kamen die Notierungen aber zuletzt nicht mehr voran, so dass sich diese Marke als Hürde beweis.

Aber erst, wenn der Kakaopreis diese Hürde nachhaltig nach oben überwinden kann, wäre die Möglichkeit eines weiteren Anstiegs gegeben. Das kann, muss aber diesmal noch nicht gelingen, denn auch der Blick auf die saisonale Tendenz könnte nach einer eher freundlichen Phase im Juni und Juli mit dem Wechsel auf August für kurze Zeit in eine fallende Tendenz übergehen und den Kakaopreis erneut unter Druck setzen. Auch deshalb könnten bestehende Positionen bewusst eng mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs abgesichert werden. Unsere vor zwei Wochen erstmals vorgestellte Idee, ...

