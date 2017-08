Max Waldmann ist erfolgreicher Gründer und trainierte sechs Monate auf den Mallorca Olympic Distance Triathlon im Mai hin. Wie man als Geschäftsführer Zeit für das Training findet und daraus neue Kraft schöpft.

Die Idee des Triathlons fand ich schon als kleiner Junge beeindruckend: Männer und Frauen, die sich wagemutig in die Fluten stürzen, sich beim Fahrradfahren nichts schenken und beim Laufen alles geben - und das in drei Etappen teilweise schneller, als andere Wettkampfsportler in nur einer einzigen Disziplin, wirkte auf mich immer heldenhaft.

Zunächst einmal muss man sich vor Augen führen, dass es sich bei dem beschriebenen Triathlon um die olympische Distanz handelt: Insgesamt heißt das 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen.

"Das geht doch" hört man an dieser Stelle oft und damit haben sie Recht - mit dem richtigen Training und viel Disziplin sind solche Strecken theoretisch von jedem zu schaffen, doch die Crux liegt eben genau in der Kombination: jede Etappe für sich alleine ist vorstellbar, doch sich am Wettkampftag zusammen mit über 1000 Adrenalin-geladenen Männern durch die Wellen zu kämpfen, mit knapp 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit durch das hügelige und windige mallorquinische Hinterland zu radeln und danach noch die gesamte restliche Energie ins Laufen zu stecken, lassen nicht nur die Waden brennen.

"Schneller, höher, weiter" - ein zehrendes Credo?

Als Unternehmer steht man ständig unter Druck. Insbesondere in der sich schnell entwickelnden Tech-Szene und Zeiten, in denen Investoren viele Erwartungen an das Wachstum des jungen Unternehmens stellen. So lautet das Motto für sich selbst und das eigene Unternehmen: schneller, höher, weiter - und das jeden Tag.

Einen längeren Urlaub zu machen, ohne innerlich unter Druck zu stehen und immer wieder die Mails zu checken, konnte ich persönlich in den vergangenen drei Jahren seit der Gründung meines jüngsten Unternehmens nicht. Doch zwischendurch auch einmal ...

