Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leichten Abgaben gestartet. Nach einer positiven Entwicklung in den vergangenen Tagen und einem Anstieg auf Jahreshoch am Vortag zeichnet sich damit für den Leitindex SMI zum Wochenschluss eine Konsolidierung ab. Die Vorgaben aus Übersee geben jedenfalls keinen Rückenwind. Auch auf Titelebene blieben hierzulande grössere Impulse aus, wobei allerdings Swiss Re nach Zahlen klar unter Druck stehen. Makroseitig liegt das Augenmerk auf dem am Nachmittag anstehenden und mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht. Bis dahin dürften sich die Investoren kaum aus der Deckung wagen, wie es im Handel heisst.

Die US-Jobdaten könnten dem Kurs des US-Dollar und damit auch dem des Euro neue Impulse liefern. Sollte etwa der Lohndruck stärker ausfallen als erwartet, könnte das als Zeichen interpretiert werden, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik die Zügel straffer anziehen könnte. Ein geringerer Lohndruck könnte tendenziell als Signal für ein längeres Stillhalten des Fed gesehen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst um 09.30 Uhr 0,13% auf 9'124,63 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,30% auf 1'457,35 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,16% auf 10'386,52. Von den 30 wichtigsten ...

