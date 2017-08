NEU DELHI (IT-Times) - Der beliebte indische Online-Bezahldienst Paytm will in den Wettbewerb mit WhatsApp treten und in Kürze ebenfalls in den Messaging-Markt einsteigen. Die Paytm-App, die ursprünglich nur mobile Zahlungen abwickelte, soll um Messenger-Funktionen erweitert werden. Nutzer sollen dann...

Den vollständigen Artikel lesen ...