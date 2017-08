In der Hoffnung auf frischen Wind bei Gea steigen Anleger beim Maschinenbauer ein. Die Aktien setzten sich am Freitag mit einem Kursplus von 7 Prozent an die Spitze des MDax. Genährt wurden die Spekulationen von einer Pflichtmitteilung des Unternehmens. Dieser zufolge hält der aktivistische Investor Albert Frere mehr als drei Prozent der Anteile.

