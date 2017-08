Zürich (ots) -



Im Juli 2017 bleiben die Angebotsmieten in der Schweiz

unverändert. Der Index Schweiz steht bei 113.6 Punkten. Im Vergleich

zum Vorjahresmonat sinken die Mieten leicht um 0.09 Prozent. Im

Kanton Zürich steigen die Angebotsmieten um 0.17 Prozent.



Zu diesem Ergebnis kommt der homegate.ch-Angebotsmietindex, der

vom Immobilienportal homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Zürcher

Kantonalbank (ZKB) erhoben wird. Er misst die monatliche,

qualitätsbereinigte Veränderung der Mietpreise für neue und wieder zu

vermietende Wohnungen anhand der aktuellen Marktangebote.



Veränderung in den Kantonen



In den Kantonen Zürich (0.17 Prozent), Bern (0.18 Prozent),

Solothurn (0.09 Prozent), Basel (0.09 Prozent) und St. Gallen (0.09

Prozent) steigen die Angebotsmieten im Juli 2017 leicht an. Im Kanton

Thurgau bleiben die Mieten unverändert auf dem Indexstand von 113.1

Punkten des Vormonats. Die Angebotsmieten verzeichnen im Juli in den

Kantonen Luzern (-0.17 Prozent), Aargau (-0.45 Prozent), Tessin

(-0.19 Prozent), Genf und Waadt (-0.24 Prozent) einen Rückgang der

Mieten.



Rückblick Mietindex erstes Halbjahr 2017



Die Mieten sinken



Die Mieten in der Schweiz haben im Frühjahr 2016 ihren höchsten

Stand erreicht. Bis im Sommer 2016 sanken die Mieten deutlich, im

zweiten Halbjahr des letzten Jahres haben sie sich dann stabilisiert.

Diese Seitwärtsbewegung dürfte aber lediglich eine Verschnaufpause

auf dem Weg nach unten gewesen sein: Im ersten Halbjahr 2017 zeigt

der Trend wiederum abwärts. Gesamtschweizerisch beträgt der Rückgang

der Mieten von Januar bis Juni 2017 -0.4%.



Tiefere Zuwanderung und weiterhin hohe Bautätigkeit



Im ersten Halbjahr 2017 hat die Immigration aus dem Ausland

deutlich abgenommen. Die Nettozuwanderung lag bei 25'500 Personen

(Quelle: Bundesamt für Migration) und damit 12% unter dem Wert des

Vorjahres. Dies ist bereits der zweite Rückgang in Folge, im ersten

Halbjahr 2015 lag die Nettozuwanderung noch bei 30'200 Personen.



Auf der Angebotsseite ist keine Abschwächung zu verzeichnen: Die

Anzahl der Baugesuche für neue Wohnungen lässt auf eine weiterhin

hohe Neubautätigkeit schliessen. Im ersten Halbjahr 2017 lagen sowohl

die Baubewilligungen wie auch die Baugesuche für Wohnungen zwar

leicht unter Vorjahr, historisch aber immer noch auf hohem Niveau.

Aufgrund des Anlagenotstandes verschiebt sich die Bautätigkeit

weiterhin von Eigentums- zu Mietwohnungen. Damit erhöht sich im

Mietwohnungsmarkt das Angebot, was den Druck auf die Mieten erhöht.

Für das nächste Jahr prognostizieren wir für den Angebotsmietindex

Schweiz einen Rückgang von -1%.



Qualitätsbereinigung



Die Entwicklung der Angebotsmietpreise für die Schweiz wird um die

unterschiedliche Qualität, Lage und Grösse der Wohnungen korrigiert.

Der Vorteil dieser so genannten hedonischen Methode liegt darin, dass

die wirkliche Mietpreisentwicklung für neue und wieder zu vermietende

Wohnungen auf homegate.ch abgebildet wird. Der

homegate.ch-Angebotsmietindex ist der älteste qualitätsbereinigte

Mietpreisindex der Schweiz.



Weitere Informationen sowie unsere aktuelle Grafik erhalten Sie

unter: https://presse.homegate.ch/de/mietzinsindex/



Der nächste homegate.ch-Mietindex erscheint am 05.09.2017.



