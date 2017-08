Düsseldorf - Wie erwartet haben gestern in Großbritannien die Notenbanker mit 6:2 Stimmen im Monetary Policy Committee (MPC) für einen unveränderten Leitzins von 0,25% votiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Es habe im Inflationsbericht der Notenbank keine großen Überraschungen bei der Adjustierung der Konjunkturdaten gegeben. Für das laufende Jahr sei die Median-Erwartung zum Inflationsanstieg (Jahresrate jeweils im 4. Quartal) bei 2,8% belassen und für 2018 auf 2,5% (statt bisher 2,4%) geändert worden. Der Projektionswert für das Schlussquartal in 2019 sei wie bisher bei 2,2% geblieben. Beim Wirtschaftswachstum werde für das Kalenderjahr 2017 nun mit 1,7% (bisher: 1,9%) und für 2018 mit 1,6% (bisher: 1,7%) gerechnet.

