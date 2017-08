BERLIN (dpa-AFX) - Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin hat in den USA einen neuen Kooperationspartner gefunden. Mit der Gesellschaft JetBlue sei eine entsprechende Vereinbarung geschlossen worden, teilte Air Berlin am Freitag mit. Demnach können Air-Berlin-Passagiere vom 12. September an ab New York, Boston und Orlando zu 31 Zielen in den USA weiterfliegen. Zuvor hatte das "Handelsblatt" (Freitag) über die Kooperation berichtet.

Ende März hatte der bisherige Partner American Airlines die Gemeinschaftsflüge mit Air Berlin aufgegeben. Die deutsche Fluggesellschaft suchte seither einen neuen Partner./brd/DP/stw

