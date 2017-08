Der Modekonzern Hugo Boss gab am Dienstag das Ergebnis für das zweite Quartal 2017 bekannt: so legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozent auf EUR 636 Millionen zu. Bei einer um 10 Basispunkte stärkeren Rohertragsmarge von 67,7 Prozent stieg das operative Ergebnis (EBIT) um 113,3 Prozent (YoY) auf EUR 80,6 Millionen. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge zurückzuführen. Wurden in Q2 2016 noch Verluste in Höhe von EUR 57,4 Millionen ausgewiesen, liegt in der aktuellen Periode ein Ertrag von EUR 6,3 Millionen vor. Das Unternehmen konnte im Vergleich zur ursprünglichen Planung günstigere Konditionen bei der vorzeitigen Beendigung der Mieterträge erzielen....

Den vollständigen Artikel lesen ...