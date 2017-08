Diese Meldung enthält Insiderinformationen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch.

Vedanta Resources plc meldet Ablauf und Ergebnisse des Barangebots für alle und jegliche seiner 6,00%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2019 im Wert von 774.772.000 US-Dollar und seiner 8,25%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2021 im Wert von 900.000.000 US-Dollar

Vedanta Resources plc (das "Unternehmen" oder "Vedanta") (LSE: VED) meldete heute den Ablauf und die Ergebnisse seiner bereits angekündigten Angebote für den Erwerb gegen Barzahlung (die "Angebote") aller und jeglicher seiner 6,00%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2019 im Wert von 774.772.000 US-Dollar, CUSIP: G9328D AH3, ISIN: USG9328DAH38 (Regulation S); CUSIP: 92241T AH5, ISIN: US92241TAH59 (Rule 144A) ("2019-Anleihen"), und seiner 8,25%-Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2021 im Wert von 900.000.000 US-Dollar, CUSIP: G9328D AG5, ISIN: USG9328DAG54 (Regulation S); CUSIP: 92241T AG7, ISIN: US92241TAG76 (Rule 144A) ("2021-Anleihen" und zusammen mit den 2019-Anleihen "die Anleihen"). Die Angebote laufen am 3. August 2017 um 08.00 Uhr New Yorker Zeit ab ("Ablauffrist"). Zur Ablauffrist waren gültige Angebote für die 2019-Anleihen im Wert von 522.513.000 US-Dollar und für die 2021-Anleihen im Wert von 229.843.000 US-Dollar eingegangen. Keine der 2019-Anleihen oder der 2021-Anleihen wurden gemäß dem garantierten Zuteilungsschlüssel (Guaranteed Delivery Procedure) angeboten, der im Tender Offer Memorandum vom 27. Juli 2017 ("Tender Offer Memorandum") bezüglich der Angebote ausgeführt ist.

Das Unternehmen hat alle vor der Ablauffrist gemäß den Angeboten gültig eingereichten Anleihen zur Auszahlung angenommen. Am 9. August 2017 erhalten die Anleiheninhaber, die ihre Anleihen eingereicht haben, den Kaufpreis in Höhe von 1.053,75 US-Dollar je Nennwert von 1.000 US-Dollar der 2019-Anleihen, die eingereicht und zum Kauf angenommen wurden, und 1.117,50 US-Dollar je Nennwert von 1.000 US-Dollar der 2021-Anleihen, die eingereicht und zum Kauf angenommen wurden. Hinzu kommen aufgelaufene und nicht ausbezahlte Zinsen bis zum Zahlungsdatum, wobei dieser Tag jedoch nicht mitzuzählen ist.

Das Unternehmen wird die Annullierung aller gültig eingereichten und zum Kauf angenommenen Anleihen veranlassen, nachdem sie vom Unternehmen erworben wurden, und jegliche nicht gültig eingereichte Anleihen verbleiben im Umlauf und werden weiterhin gemäß den geltenden Bedingungen verzinst Nach der Annullierung der gültig eingereichten Anleihen sind noch 2019-Anleihen im Wert von 252.259.000 US-Dollar und 2021-Anleihen im Wert von 670.157.000 US-Dollar im Umlauf.

Über Vedanta Resources plc:

Vedanta Resources plc ist ein an der LSE notiertes, global diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Rohstoffen und Beteiligungen an Zink, Blei, Silber, Erdöl und Erdgas, Aluminium, Kupfer, Eisenerz und Stromerzeugung. Die hauptsächlich in Indien und Afrika ansässigen erstklassigen Betriebe von Vedanta erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 11,5 Milliarden US-Dollar, ein EBITDA von 3,2 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar.

Zu den Hauptstärken von Vedanta gehören seine umfangreiche, kostengünstige und diversifizierte Vermögenswertbasis mit einem attraktiven Rohstoffmix, seine marktführende Aufstellung zur Nutzung des indischen Wirtschaftswachstums und Rohstoffpotenzials, gut investierte Vermögenswerte, die ein starkes Finanzprofil und Cashflow-Wachstum fördern, sowie ein sehr erfahrenes Geschäftsleitungsteam mit einer belegten Erfolgsgeschichte.

Vedanta verfügt weltweit über ein vielseitiges Talentpool und legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Interessengruppen, wobei die Kernwerte von Vertrauen, Nachhaltigkeit, Wachstum, Unternehmertum, Integrität, Respekt und Umsicht im Mittelpunkt stehen. Den Vendanta Sustainable Development Report 2017 erhalten Sie unter http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. Weitere Informationen über Vedanta finden Sie unter www.vedantaresources.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Gewisse Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Abschnitts 21E der aktuellen Fassung des US-amerikanischen Securities Exchange Act von 1934 und unterliegen dem dadurch geschaffenen Safe Harbour. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen gemachten Angaben abweichen. An den Wörtern "erwarten", "antizipieren", "projizieren", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken sind zukunftsgerichtete Aussagen zu erkennen. Auch wenn das Unternehmer der Überzeugung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich solche Erwartungen als richtig herausstellen werden. Außerdem beruhen die Schätzungen künftiger operativer Ergebnisse auf dem aktuellen Zustand der Geschäfte des Unternehmens, der Änderungen unterliegt. Unwägbarkeiten entstehen für das Unternehmen durch das Verhalten der Finanz- und Metallmärkte, darunter die London Metal Exchange, durch Zins-, Wechselkurs- und/oder Metallpreisschwankungen, durch die künftige Integration von übernommenen Unternehmen und durch zahlreiche weitere Faktoren auf nationaler, regionaler oder globaler Ebene, darunter solche politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher, wettbewerbsbezogener oder regulatorischer Natur. Diese Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Großbritannien

Die Mitteilung dieser Meldung, das Tender Offer Memorandum und jegliche andere Dokumente oder Unterlagen bezüglich der Angebote ergehen nicht von einer autorisierten Person im Sinne von Abschnitt 21 des britischen Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") und besitzen auch nicht die entsprechenden Genehmigungen. Demzufolge werden derartige Dokumente und/oder Unterlagen nicht an die Öffentlichkeit in Großbritannien verteilt und dürfen dieser nicht weitergegeben werden. Die Mitteilung derartiger Dokumente und/oder Unterlagen ist von den Beschränkungen der Bewerbung von Finanzprodukten gemäß Abschnitt 21 des FSMA ausgenommen auf der Basis, dass sie sich lediglich an Personen richtet bzw. Personen zugestellt wird, die (i) bestehende Mitglieder oder Kreditgeber des Unternehmens sind, oder anderen Personen im Sinne von Artikel 43 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order"); (ii) Personen, die unter Artikel 49 der Order fallen ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit etc.") oder (iii) sonstigen Personen, denen diese Dokumente und/oder Unterlagen rechtmäßig zugeleitet werden dürfen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Meldung bzw. das Tender Offer Memorandum bezieht, steht nur derartigen Personen zur Verfügung und wird nur mit derartigen Personen unternommen, und andere Personen sollten sich nicht darauf verlassen.

Allgemein

Diese Bekanntgabe, das Tender Offer Memorandum und zugehörige Dokumente stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Umständen oder Rechtsgebieten dar, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung dieser Art ungesetzlich wäre.

Diese Bekanntgabe sollte nicht als Werbung, Einladung, Angebot, Verkauf oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren, sei es als Privatplatzierung oder öffentliches Angebot, in Indien betrachtet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investoren und Medien:

Communications

Zarin Amrolia

Manager, Group Communications

Tel.: +91 22 6646 1000

gc@vedanta.co.in

oder

Finsbury

Daniela Fleischmann

Tel.: +44 20 7251 3801

oder

Investoren

Ashwin Bajaj

Director Investor Relations

oder

Sunila Martis

Associate General Manager Investor Relations

oder

Veena Sankaran

Manager - Investor Relations

Tel.: +44 20 7659 4732

Tel.: +91 22 6646 1531

ir@vedanta.co.in