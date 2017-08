Liebe Trader,

Bereits seit den Verlaufstiefs von 5,99 Euro aus Dezember 2016 kann das Wertpapier des Energieversorgers E.ON auf einen intakten Aufwärtstrend zurückblicken und legte bis auf ein Verlaufshoch von 9,16 Euro zu. Dabei legten die Kursnotierungen bis in die Mitte der vorherigen Handelsspanne zu, signifikante Widerstände befinden sich aber noch ein gutes Stück weit höher und machen ein Folgeanstieg des Wertpapiers wahrscheinlich. Die letzten Handelswochen innerhalb der bestehenden Seitwärtsphase können daher als eine zwischengeschaltete Konsolidierung betrachtet werden, die mit einem Kursanstieg über das untergeordnete Widerstandsniveau von 8,65 Euro womöglich aufgelöst wird und weiteres Kurspotential freisetzen sollte.

Long-Chance:

Das bisherige Chartbild der E.ON-Aktie präsentiert sich nach wie vor bullisch und kann für einen erneuten Long-Einstieg mit einem ersten Ziel an den Jahreshochs von 9,16 Euro herangezogen werden. Darüber ist mit einem Folgeanstieg an das Widerstandsniveau von 9,72 Euro zu rechnen und ermöglicht eine satte Rendite über entsprechende Long-Instrumente. Der Stop bei frischen sowie bereits bestehenden Long-Positionen sollte sich aber noch unterhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 50, sowie den jüngsten Zwischentief von 8,23 Euro befinden. Das Unterschreiten dieses Niveaus sollte auf der anderen Seite jedoch einen Abverkauf der E.ON-Aktie zurück auf 7,80 Euro einleiten.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 8,65 Euro

Kursziel: 9,16 / 9,72 Euro

Stopp: < 8,23 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,42 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



E.ON SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8,62 Euro; 10:25 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

