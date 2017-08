Nach dem Sächsischen Wirtschaftsausschuss hat auch der thüringische Wirtschaftsminister eine Beteiligung seines Landes an einer Transfergesellschaft für die Solarworld-Beschäftigten abgelehnt. Für den kommenden Freitag hat das Amtsgericht Bonn eine Gläubigerversammlung des insolventen Photovoltaik-Herstellers einberufen.Das Land Thüringen will sich nach einem Agenturbericht nicht an einer möglichen Transfergesellschaft für die Beschäftigten des insolventen Photovoltaik-Herstellers Solarworld beteiligen. Der SPD-Wirtschaftsminister des Landes, Wolfgang Tiefensee, sagte dpa, dass eine solche Qualifizierungsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...