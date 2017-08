München (ots) -



- HD+ Kunden erhalten mit dem "Eurosport-Paket" Zugang zu Eurosport 2 HD Xtra via Satellit, sowie auf allen weiteren Endgeräten über den Eurosport Player - 45 zum Großteil exklusive Spiele der Fußball-Bundesliga, Tennis Grand Slams, Radsport-Highlights oder MotoGP - alle großen Sportevents nur bei Eurosport



Die Freitagabendspiele der Bundesliga haben ein neues Zuhause: Ab der Saison 2017/18 wird Eurosport diese live bei HD+ sowie im Eurosport Player präsentieren. Dafür haben Discovery Networks Deutschland und die Satellitenplattform HD+ jetzt eine umfassende Kooperation zum gesamten Sportangebot getroffen: So erhalten Kunden, die sich für das HD+ Angebot "Eurosport-Paket" entscheiden, Zugang zum neuen Sender Eurosport 2 HD Xtra, der ab August 45 Spiele der Fußball-Bundesliga live und meist exklusiv überträgt und elementarer Teil des kompletten Eurosport Player-Angebotes ist. Damit können HD+ Kunden Bundesliga-Livefußball überall und auf jedem Endgerät verfolgen.



Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland: "Unser Anliegen ist es, den Fans die Bundesliga auf so viele Bildschirme wie möglich zu bringen. Mit der enormen Reichweite und einem starken Produkt ist HD+ der perfekte Kooperationspartner für uns. Gemeinsam können wir den Zuschauern ein 360 Grad Seherlebnis garantieren, egal ob auf dem großen Screen oder anderen Endgeräten. Damit erweitern wir die Empfangsmöglichkeiten der Bundesliga auf Eurosport um eine entscheidende Komponente."



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Für uns ist die Kooperation mit Eurosport eine wichtige Weichenstellung. Erstmals bietet HD+ über sein Free-TV-HD-Angebot hinaus auch exklusive TV-Inhalte an. Bundesliga live gehört zu den Top-Highlights im deutschen Fernsehen. Durch eine attraktive Preisgestaltung und faire Rahmenbedingungen wie die monatliche Kündigungsfrist schnüren wir ein Bundesliga-Pay-TV-Angebot, das für ein breites Publikum attraktiv ist. Über die bestehenden HD+ Haushalte hinaus, erschließt HD+ als führender HD-Anbieter über Satellit für Eurosport 2 HD Xtra ein technisches Potenzial von knapp 18 Millionen Haushalten in Deutschland. Fernsehen über Satellit ist mit Abstand der am weitesten verbreitete TV-Empfangsweg in Deutschland. Über keinen anderen Weg kann man deutschlandweit auf einen Schlag so viele Fans erreichen."



Eurosport präsentiert den Fans in den kommenden vier Jahren vor allem die Flutlichtspiele am Freitagabend. Insgesamt werden 30 Spiele am Freitagabend um 20:30 Uhr übertragen, hinzu kommen fünf Partien am Sonntagmittag um 13:30 Uhr sowie fünf Spiele am Montagabend um 20:30 Uhr. Darüber hinaus werden die vier Relegationsduelle (Bundesliga - 2. Bundesliga und 2. Bundesliga - 3. Liga) sowie der DFL Supercup gezeigt. Über die Eurosport Player App können Fans die Spiele zu Hause über Smart TV sowie online und unterwegs über ihr mobiles Endgerät sehen. Zu sehen sind die 45 Bundesliga-Spiele auf Eurosport 2 HD Xtra. Der Sender wird zur Bundesliga-Saison neu gestartet und so zum neuen fixen Anlaufpunkt für Fußballfans.



