München (ots) - Eurosport-Paket mit 45 Live-Spielen über HD+ ab 4. August buchbar // Alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga, weitere Sonntagsspiele, Relegation und Supercup live - und größtenteils exklusiv // Weitere Top-Sport-Events wie die Leichtathletik-WM und die US Open live // Exklusiv für registrierte HD+ Kunden: Testphase für Eurosport 2 HD Xtra bis 4. September // Danach kostet das Eurosport-Paket für HD+ Kunden 5 Euro im Monat inklusive Zugang zum Eurosport Player.



Fußballfans aufgepasst: HD+ bietet seinen Kunden künftig auch Fußball-Bundesliga live und exklusiv. Möglich macht das das neue Eurosport-Paket. Das Angebot umfasst den neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra sowie den Zugang zum Streaming-Dienst Eurosport Player. Eurosport 2 HD Xtra zeigt insgesamt 45 Fußballspiele live, darunter alle Freitags- und Montagspartien sowie die Sonntagsspiele der Bundesliga um 13:30 Uhr. Darüber hinaus im Programm: der DFL Supercup sowie die Bundesliga-Relegation zur 1. und 2. Liga. Umfassende Vorberichterstattung und Spielzusammenfassungen aller Spiele runden das neue Bundesliga-Angebot ab. Wenn der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse nicht rollt, erwarten den Zuschauer Live-Reportagen und Berichte von weiteren Top-Sport-Highlights. Im August unter anderem die Leichtathletik-WM, die Spanienrundfahrt der Radrennfahrer und die US Open im Tennis.



Alle HD+ Haushalte, die ein HD+ Modul, einen HD+ TVkey oder einen HD+ Receiver zum Empfang des HD+ Sender-Paketes nutzen, können nach Registrierung unter www.hd-plus.de Eurosport 2 HD Xtra bis einschließlich 4. September ohne weitere Kosten kennenlernen. Wenn sich die Zuschauer danach für das Eurosport-Paket entscheiden, kostet das Paket 5 Euro pro Monat. Das Paket, für das keine Mindestvertragslaufzeit besteht, kann monatlich gekündigt werden. Außerdem ab September verfügbar: Ein Prepaid-Angebot über zwölf Monate für 55 Euro.



Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH: "Bundesliga live und exklusiv, in bester HD-Qualität, über Deutschlands wichtigsten TV-Empfangsweg Satellit - das neue Eurosport-Paket bei HD+ ist ein Volltreffer für alle Fußballfans. Rechtzeitig vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison ist damit sichergestellt, dass Millionen von TV-Haushalten in Deutschland viele Spiele und Tore der Bundesliga live erleben können, die ansonsten nicht im Fernsehen zu sehen gewesen wären. Das neue HD+ Angebot ist die optimale Ergänzung für Sky Kunden, die auch künftig alle Spiele und Tore live erleben wollen. Und für viele andere Fans ist es der günstigste Einstieg, um das Premiumprodukt Bundesliga live zu Hause zu erleben. Die Kombination aus dem neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra und einem umfassenden Streaming-Angebot für nur fünf Euro im Monat bietet Bundesliga und weiteren exklusiven Live-Sport für alle. Und auch die kundenfreundliche Kündigungsfrist von nur einem Monat setzt neue Maßstäbe."



Wo bekommt man das Eurosport-Paket von HD+?



Das Eurosport-Paket von HD+ kann ab Freitag, 4. August online als Abonnement für 5 Euro/Monat mit monatlicher Kündigungsfrist gebucht werden (www.hd-plus.de). Im September folgt ein Prepaid-Angebot für zwölf Monate zum Gesamtpreis von 55 Euro. Das Angebot ist online sowie im Handel erhältlich.



Was umfasst das Angebot?



Das Eurosport-Paket von HD+ beinhaltet den neuen Pay-TV-Sender Eurosport 2 HD Xtra und den Zugang zum Eurosport Player. Eurosport 2 HD Xtra zeigt neben der Bundesliga viele Top-Sportereignisse live. Zudem bietet der Eurosport Player zusätzlich Live-Streaming für PC, Tablet und Smartphone, Mediatheken, Statistiken und Multikameraoptionen. Damit können HD+ Kunden Bundesliga-Livefußball sowie weitere Sport-Highlights, darunter die Olympischen Spiele ab 2018, Tennis Grand Slams, Radsport-Highlights oder die MotoGP überall und auf jedem Endgerät verfolgen. Der Eurosport Player kann unter einem Nutzerkonto auf beliebig vielen Geräten installiert und mit maximal zwei gleichzeitigen Videostreams genutzt werden.



Welche Voraussetzungen gibt es für den Empfang von Eurosport 2 HD Xtra?



Das Angebot richtet sich grundsätzlich an alle TV-Haushalte in Deutschland, die ihr Fernsehprogramm über Satellit empfangen. Satellitenfernsehen ist mit einem Anteil von 46 Prozent der größte und wichtigste TV-Empfangsweg in Deutschland. Grundsätzlich kann Satellitenfernsehen überall in Deutschland empfangen werden (mehr Informationen unter www.astra.de).



Darüber hinaus benötigt man einen HD+ Receiver, ein HD+ Modul oder einen HD+ TVkey für den Fernseher und das HD+ Sender-Paket. Geeignete Receiver gibt es in vielen Varianten im Handel, das HD+ Modul gibt es im Handel und bei HD+ direkt. Das HD+ Sender-Paket, das derzeit 23 Free-TV-Sender in HD-Qualität umfasst, gibt es im Abo mit monatlicher Kündigungsfrist für monatlich 5,75 Euro oder als Prepaid-Variante für 70 Euro im Jahr. Mehr Informationen zu HD+: www.hd-plus.de



Die Empfangsparameter von Eurosport 2 HD Xtra: ASTRA 1, 19,2°OST Frequenz: 11111,75 MHZ Modulation: DVB-S2, 8PSK, horizontal Symbolrate: 22,000 MSymb/s FEC 2/3 Zuschauer mit einem HD+ Receiver finden Eurosport 2 HD Xtra auf Kanalplatz 732.



