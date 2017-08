Zürich - Gemäß der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) lebt die Menschheit per Anfang August quasi auf Pump, so Markus Güntner, Nachhaltigkeitsexperte, Swisscanto Asset Management International S.A.Denn sie habe ihre für das Gesamtjahr 2017 verfügbaren Ressourcen bereits aufgebraucht. Grundlage für die Berechnungen sei der ökologische Fußabdruck, also die Beanspruchung des Ökosystems, um beispielsweise Energie, Nahrung und Holz zu gewinnen. Der Welterschöpfungstag (Earth Overshoot Day) sei dieses Jahr sogar um sechs Tage vorgerückt (2016 sei es der 8. August gewesen). Von nun an werde auf die stillen Reserven der Erde zurückgegriffen. Das sei kein gutes Zeichen und belege die Pflicht zu deutlich mehr nachhaltigem Handeln und Wirtschaften. Übertragen auf die Geldanlage würden diese Entwicklungen bedeuten: Investoren sollten auch hier verstärkt den Faktor Nachhaltigkeit berücksichtigen.

