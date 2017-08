Die britische Mediengruppe Pearson (ISIN: GB0006776081) wird die Zwischendividende um 72 Prozent auf 5 Pence je Aktie kürzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Im Vorjahr wurden 18 Pence ausgeschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2017 (Record day: 18. August 2017). Die jährlichen Kosten sollen bis 2019 um zusätzliche 300 Mio. Pfund gesenkt werden, wie bereits am 5. Mai angekündigt ...

