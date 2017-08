FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 680 (710) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES RANDGOLD RESOURCES TARGET TO 7160 (6970) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 906 (840) PENCE - 'NEUTRAL' - CS RAISES SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 315 (290) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DAVY CUTS IBSTOCK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - DEUTSCHE BANK RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 115 (113) PENCE - 'HOLD' - FTSE 100-INDIKATION -0.02% TO 7476 (CLOSE: 7474.77) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION -0.05% TO 7471 (CLOSE: 7474.77) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 105 (110) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1240) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 4325 (4250) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 110 (108) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FERREXPO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 225 (230) PENCE - HSBC RAISES B & M PRICE TARGET TO 460 (420) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4480 (4450) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 213 (214) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS SERCO GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 100 (130) PENCE - UBS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 540 (570) PENCE - 'SELL'



