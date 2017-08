BARCELONA (Dow Jones)--Die spanische Gas Natural SDG SA hat 20 Prozent an seinem Gasverteilungsnetz in Spanien für 1,5 Milliarden Euro an Allianz Capital Partners und das kanadische Pension Plan Investment Board verkauft. Das spanische Unternehmen behält 80 Prozent der Aktienanteile an dem Vertriebsnetzwerk, wie Gas Natural mitteilte.

Als Teil des Vertrags wird Gas Natural eine langfristige Finanzierungsvereinbarung mit seiner Netztochter eingehen, die 6 Milliarden Euro wert ist. Laut dem Energieunternehmen wird dies weder die Kapitalstruktur noch das Rating beeinflussen.

"Es wird erwartet, dass die Transaktion positive Reserven des Nettovermögens des Unternehmen von rund 1,04 Milliarden Euro generieren könnte", so Gas Natural Fenosa.

Der Vertrag, der noch unter dem Vorbehalt der regulatorischen Zustimmung steht, wird voraussichtlich vor dem 1. Januar 2018 abgeschlossen sein.

Gas Natural Distribucion ist das größte Gasnetz in Spanien, das mehr als 53.000 Kilometer Länge umfasst und mehr als fünf Millionen Versorgungspunkte im ganzen Land bedient.

August 04, 2017

