DAX bei 11.000 Punkten - ein Grund zur Beunruhigung?

Der DAX nähert sich zusehends der 12.000er-Marke. Das könnte aber noch nicht das Ende sein, sogar 11.000 Punkte sind nicht auszuschließen. Ist das ein Grund zur Beunruhigung?



Besitzer von DAX-Aktien werden allmählich nervös: Gegenüber dem Rekordhoch vom 20. Juni bei 12.951,54 Punkten ist der Index um 6,3 Prozent gesunken. Gründe für den Kursrückgang gibt es mehr als genug. Neben dem möglichen Kartellskandal bei den Autoherstellern Daimler, BMW und Volkswagen belastet vor allem der steigende Euro die Papiere, denn dadurch trüben sich die Gewinnperspektiven der exportabhängigen Unternehmen im DAX ein. Für zusätzlichen Kursdruck sorgen die bisher durchwachsenen Unternehmensergebnisse in der bisherigen Quartalssaison. So manches DAX-Unternehmen musste schwache Ergebnisse oder gar die Senkung der bisherigen Prognosen melden, etwa wie es der Pharma- und Chemiekonzern Bayer bei der Vorlage der Quartalszahlen gemacht hat. Vor dem Hintergrund könnte sich die Korrektur beim DAX ausweiten - möglicherweise sogar bis an die nächste runde Marke bei 11.000 Punkten, insbesondere wenn der Euro weiter nach oben klettern sollte und die 1,20er Marke überwindet.



Ein kurzfristiger Kursrückgang gehört aber zu einem Aufwärtstrend dazu. Das "Angstbarometer" VDAX-New, das die Schwankungsintensität und damit das Risiko misst, liegt seit Wochen am Jahrestief und signalisiert damit eine gewisse Gelassenheit der Anleger - trotz Kurseinbruch. Auch wenn einzelne Titel, insbesondere aus dem Technologiesegment, hoch bewertet sind, gilt das nicht für den breiten Markt. Nach dem Kursrückgang ist der DAX mit einem KGV von 12,8 deutlich niedriger bewertet als noch vor wenigen Wochen, das Bewertungsniveau ist im langfristigen Vergleich moderat. Vergessen Sie jedoch nicht, dass an der Börse alles möglich ist, auch das Gegenteil!



Auch Anleihen sind derzeit keine Alternative, obwohl die Renditen zuletzt wieder gestiegen sind. Zehnjährige Bundesanleihen liegen mit lediglich 0,5 Prozent auf dem gleichen Niveau, wie zum Höhepunkt im März. Da kann sich die aktuelle Dividendenrendite des DAX von 3,1 Prozent mehr als sehen lassen. Daher fließt weiterhin kräftig Geld aus dem Ausland in europäische und damit auch in deutsche Aktien.



Die Korrektur beim DAX könnte sich zwar kurzfristig in Richtung 11.000 Punkte ausweiten, dennoch wäre der Index weiterhin im Bullenmarkt. Erst bei Kursen von unter 10.400 Punkten würde ein Bärenmarkt beginnen. Er liegt vor, wenn die Kurse in der Regel um mindestens 20 Prozent gegenüber dem vorherigen Hoch sinken.



Quelle: HSBC





