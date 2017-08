Die Bullen haben die Oberhand behalten. Nachdem sich die Infineon-Aktie nach den Zahlen in den vergangenen zwei Tagen sehr volatil gezeigt hat, führen die Papiere des Halbleiterherstellers den DAX heute mit einem klaren Plus an. Eine Kaufempfehlung der UBS scheint die Skeptiker endgültig zu überzeugen.

