Altstätten - Die Halbjahresbilanz des Dentalbedarfs-Herstellers Coltene bietet sowohl Licht als auch Schatten. Während das Unternehmen bei Umsatz und EBIT Zuwächse verbucht hat, ist der Reingewinn durch ein währungsbedingt belastetes Finanzergebnis schwächer ausgefallen. Die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten hat Coltene nur teilweise getroffen. Beim Ausblick klingt das Unternehmen etwas zurückhaltender als zuletzt.

Der Umsatz liegt mit 78,0 Mio CHF in der Berichtswährung um 3,2% über dem Vorjahreswert. Die seit April voll konsolidierte Diatech steuerte hierzu einen Anteil von 0,6 Mio CHF bei, heisst es in der Medienmitteilung vom Freitag.

Umsatzanstieg in allen Regionen

Gestiegen sind die Umsätze der Gruppe in allen vier grossen Weltregionen. In Asien steigerte Coltene die Umsätze gegenüber der Vorjahresperiode um 8,2%. Die Abverkäufe entwickelten sich vor allem in den wichtigen Zukunftsmärkten Indien und China erfreulich, wie es heisst.

In der Region EMEA (Europa, Mittlere Osten und Afrika) stiegen die Verkäufe um 1,2%. Dabei wiesen die einzelnen Märkte unterschiedliche Resultate aus. In Nordamerika wurden die Verkäufe wegen des vereinbarten Lagerabbaus mit den Händlern um 1,5% gesteigert.

