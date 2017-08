=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- ISIN XS0289338609 EUR 500,000,000 Subordinated Capital Fixed to Floating Rate Callable Notes (pursuant to section 23, paragraph 8 of the Austrian Banking Act) due March 2019 (die "Schuldverschreibungen") Raiffeisen Bank International AG ("RBI") gibt hiermit bekannt, dass gemäß der Bestimmung 23 (Call Option) der entsprechenden Endgültigen Bedingungen, datiert mit 1. März 2007, das gesamte derzeit ausstehende Nominale der Schuldverschreibungen in der Höhe von EUR 114.741.000 mit Wirkung zum nächsten Kupontermin, dem 5. September 2017, zum Nennwert gekündigt wird. Die RBI ist der Gesamtrechtsnachfolger der Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft ("RZB") infolge der Verschmelzung der RZB als übertragende Gesellschaft auf die RBI am 18. März 2017. Rückfragehinweis: Raiffeisen Bank International AG Mag. Susanne Langer Tel.: +43 1 71707-2089 ir@rbinternational.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

August 04, 2017 04:51 ET (08:51 GMT)