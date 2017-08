Zusammen mit dem japanischen Autobauer Mazda will Toyota ein neues Werk in den USA aufbauen. Rund 300 000 Fahrzeuge sollen dort jährlich produziert werden.

Toyota baut zusammen mit seinem japanischen Partner Mazda für 1,6 Milliarden Dollar in den USA eine neue Fabrik. Das Werk mit einer Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen soll 2021 die Produktion aufnehmen und rund 4000 Menschen beschäftigten, teilte Toyota am Freitag mit. Beide Autobauer werden Aktien des jeweils anderen Partners kaufen, die Papiere seien je 50 Milliarden Yen (rund 380 Mio) wert. Toyota erhalte so einen Anteil von knapp 5,1 Prozent an Mazda, Mazda halte danach etwa 0,25 Prozent an Toyota. Auch bei der Entwicklung von Elektroautos wollen die beiden Unternehmen zusammenarbeiten.

Mit dem Werk kommt Toyota zudem einer Forderung von US-Präsident Donald Trump entgegen, der seinen Wählern Arbeitsplätze versprochen hat. Im Wahlkampf hatte der Republikaner dem Konzern Strafzölle angedroht, sollten die Japaner in Mexiko Fahrzeuge vom Typ Corolla für die USA bauen lassen. Später lobte Trump Toyota wegen der Ankündigung, in den nächsten fünf Jahren zusammen rund zehn Milliarden Dollar in den ...

