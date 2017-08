Wien - Die Woche endet mit einem Datenhighlight - dem US-Arbeitsmarktbericht für Juli, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Beschäftigungszuwachs dürfte zwar geringer ausfallen als im Vormonat. Das von den Analysten erwartete Plus von 180 Tsd. liege aber klar über dem Wert, welcher ausreiche, um die Arbeitslosenquote konstant zu halten. In den kommenden Monaten dürfte die Quote weiter sinken, für Juli würden die Analysten aber ein unverändertes Ergebnis von 4,4% erwarten. Mit Blick auf Inflationsaussichten und somit die Geldpolitik der US-FED sei die Lohnentwicklung von Bedeutung. Die Analysten würden mit einem Lohnplus von 0,3% p.m. bis 0,4% p.m bzw. 2,5% im Vergleich zum Vorjahr rechnen.

