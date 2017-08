Düsseldorf - Die National Bank von Rumänien will heute über die Höhe der Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Anfang Juli hätten die Währungshüter den seit Mai 2015 geltenden Schlüsselzins von 1,75% unverändert belassen. Dabei habe man die Entscheidung besonders im Blick auf die um Nahrungsmittel und Kraftstoffe bereinigte Kerninflation "Core2" getroffen, die in den Vormonaten sukzessive von 0,5% auf 1,6% angezogen habe. Durch Senkungen der Umsatzsteuer würden die allgemeinen Verbraucherpreise derzeit jedoch mit erheblich geringeren Jahresraten (0,9%) steigen. Auf der Konjunkturseite halte der Aufschwung an und Rumänien besitze eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in der EU. Nach spürbaren Lohnzuwächsen sei vor allem der private Konsum Wachstumsträger. Dadurch erwarte die Zentralbank bis Ende 2018 Preissteigerungen auf 3,1% und somit Werte über dem Inflationsziel von 2,5% hinaus.

