Baltimore - Die Emerging Markets haben ihren Aufwärtstrend im Mai und Juni fortgesetzt, so die Experten von T. Rowe Price im Kommentar zum Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU0133084623/ WKN 767354) und zum Frontier Markets Equity Fund (ISIN LU1079763535/ WKN A1166X).Die allgemein verbreitete Ansicht, dass der US-Dollar stärker werden würde und die Schwellenländer zudem mit den Handelsrestriktionen von US-Präsident Trump zu kämpfen hätten, sei nicht Realität geworden. Dieses sei das stärkste erste Halbjahr für die Emerging Markets seit 2009, folgend der globalen Finanzkrise, und das zweitstärkste seit 1999, folgend der Russland-Krise. "Nur die schwächelnden Märkte in Brasilien und Russland passen nicht in die Entwicklung", sage Leigh Innes, Portfolio Specialist Emerging Markets und Frontier Markets bei T. Rowe Price.

