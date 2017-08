Revolutionäre Technologie zur Beschleunigung der Nützlichkeit von Gen-Mapping, Biomarker-Ermittlung, Tumorprofilierung und Flüssigbiopsieanalyse

Swift Biosciences, ein führender Anbieter von innovativen Bibliotheks-Vorbereitungslösungen für genomische Sequenzierung, gab heute die Einführung der Accel-NGS 2S Indexierten Adapter bekannt, einem neuen Portfolio von Indexen, die die Multiplex-Sequenzierung der nächsten Generation auf Illumina Plattformen bedeutend verbessern. Dieser einzigartige Satz von Indexen bietet den größten Satz von kommerziell erhältlichen, Einzelindexen für genomische Sequenzierungsanwendungen mit hohem Durchsatz, sodass die Benutzer in der Lage sind, bis zu 96 einzel-indexierte Proben und 768 doppelt-indexierte Proben pro Durchgang zuverlässig zu multiplexen. Diese branchenführende Technologie entspricht der wachsenden Nachfrage von Forschungs- und Kernlaboren, die größere Probenmengen pro Gerätedurchlauf vereinen möchten, um ein wirtschaftlicheres Sequenzieren bei gleichzeitig erhöhter Datengenauigkeit zu erzielen.

Multiplex-DNA-Sequenzierung ist ein herkömmlicher Arbeitsablauf, bei dem mehrere Proben etikettiert und gemeinsam in einem einzelnen Durchlauf verarbeitet werden, um den Durchsatz zu steigern und die Sequenzierungskosten pro Probe zu senken. Aus jüngsten, von Kollegen geprüften Veröffentlichungen ging hervor, dass andere kommerziell erhältliche Indexe durch Multiplexfehler, z. B. "Index-hopping" d. h. die Zuordnung von Sequenzlesewerten zur falschen Probe, beeinträchtigt werden. Außerdem treten bei älteren Multiplex-DNA-Sequenzierungstechnologien gelegentlich andere Sequenzierungsfehler auf, was die Anzahl der Fehlzuordnungen erhöht. So wie die Sequenzierungsplattformen an Kapazität gewinnen, wie z. B. die neueste Plattform, NovaSeq™ von Illumina, wächst auch die Notwendigkeit von äußerst strengen Indexen, um eine große Anzahl von Proben multiplexen zu können.

Forscher bei Swift Biosciences erklärten, dass die Accel-NGS 2S Indexierten Adapter einem Satz von 96 einzelnen Indexen entsprechen, die zur Funktion mit Illumina TruSeq P5 Adaptern optimiert sind, um bis zu 768 einzigartige Doppelindex-Kombinationen zu bieten. Diese neuen Indexe wurden optimiert, um größere Flexibilität bei der Bearbeitung von 96-768 einzeln etikettierten Proben pro Durchlauf zu bieten. Sie eignen sich ferner für eine breitere Projektpalette mit verschiedenen Sequenzierungstiefen. Hinzu kommt, dass das einzigartige Design Fehlzuordnung und Index-Hopping beseitigt, ein Problem, das speziell die Musterflusszellen von Illumina betraf. Diese Verbesserungen führen zu erhöhter Empfindlichkeit bei der Erkennung von Varianten von geringer Häufigkeit sowie zu größerem Vertrauen in die Beschleunigung des De-Multiplexing während der Datenanalyse.

"Unser Ziel bei Swift ist es, Wissenschaftler zu befähigen, Daten von höchster Qualität aus jedem Probentyp zu generieren, damit sie neue Grenzen in ihrem Bereich setzen können", erklärte Timothy Harkins, President und CEO von Swift Biosciences. "Unsere neuen Accel-NGS 2S Indexierten Adapter schließen die Lücke zwischen Durchsatz und Kosten auf Illumina-Plattformen, und kombiniert mit Accel-NGS 2S Technologien erzeugen alle Arten von Sequenzierungslaboren eine höhere Datenqualität auf eine kostengünstigere Art und Weise."

Erste kommerzielle Bestellung

Die neuen Accel-NGS 2S Indexierten Adapter sind jetzt im Handel erhältlich. Die erste kommerzielle Bestellung wurde an Shanghai Nanodigmbio Biotechnology Co. LTD versandt, einen Vertriebskanalpartner für das Produktportfolio von Swift in China. Shanghai Nanodigmbio Biotechnology ist einer der am schnellsten wachsenden Sequenzierungsmärkte und spielt eine wichtige Rolle im Bereich der Genomik und Krankheitsforschung. 2016 enthüllte China seinen Fünf-Jahresplan mit einem strategischen Fokus auf Präzisionsmedizin, einem schnell wachsenden Bereich der Genomik, der die zukünftige diagnostische und therapeutische Entwicklung leiten wird.

"Die neuen Indexierten Adapter von Swift sind äußerst vorteilhaft für Forscher , die mit gezielter Sequenzieranreicherung arbeiten", meinte Chance Wu, CEO von Shanghai Nanodigmbio Biotechnology Company. "Forscher können jetzt die Zahl von Exomen pro Durchlauf maximieren, um größere Probensätze auf eine kostengünstigere Weise schneller zu bearbeiten."

