Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts haben die Dax-Anleger (DAX 30) am Freitag über weite Strecken nur sehr zögerlich agiert. Gegen Mittag wagte sich der Leitindex dann aber mit einem Plus von 0,24 Prozent auf 12 183,68 Punkten etwas weiter vor. Händler begründeten dies mit der offenbar freundlich erwarteten Eröffnung an der Wall...

