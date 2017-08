BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband hat den Verkaufsstopp des Discounters Aldi für sämtliche Eier kritisiert. Diese Entscheidung nach Funden des Insektengifts Fipronil in Eiern in den Niederlanden sowie in wenigen Fällen in Deutschland sei "zum jetzigen Zeitpunkt eine überzogene Reaktion", teilte der Verband am Freitag mit. Auch angesichts bisheriger amtlicher Risikobewertungen und Untersuchungen von Eiern aus deutscher Produktion erscheine dies nicht angemessen. Jetzt stünden vor allem die Behörden in den Niederlanden und von Bund und Ländern in der Pflicht, vollständig für Aufklärung zu sorgen.

Aldi Süd und Aldi Nord hatten am Freitag angekündigt, deutschlandweit sämtliche Eier aus dem Verkauf zu nehmen. Dies sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme", es könne weiter von keiner gesundheitlichen Beeinträchtigung ausgegangen werden. Ab sofort dürften nur noch Eier geliefert werden, für die ein Nachweis vorliege, dass sie negativ auf fipronilhaltiges Anti-Läusemittel getestet seien./sam/DP/jha

