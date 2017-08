Stuttgart - Mit zwei Neuemissionen kam die Unilever N.V. an den Kapitalmarkt, so die Börse Stuttgart.Die erste Emission (ISIN XS1654192191/ WKN A19L83) sei mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 650 Mio. Euro begeben worden. Die Fälligkeit sei auf den 31.07.2025 datiert. Für die Laufzeit zahle das Unternehmen einen Zinssatz von 0,875 Prozent. Die Ratingagentur Standard & Poor?s bewerte die in 100.000 Euro gestückelte Anleihe mit der Ratingnote A+.

