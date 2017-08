Bonn - Im Anschluss an die gestrige geldpolitische Sitzung der Bank of England gab die Rendite 10-jähriger britischer Gilts deutlich um 9 Basispunkte auf 1,15% nach, so die Analysten von Postbank Research.Offensichtlich hätten sich die Marktteilnehmer einen etwas hawkisheren Ausblick für die Geldpolitik in UK erhofft. Die Rendite von Bundesanleihen gleicher Laufzeit habe diese Bewegung vollzogen, wenn auch in abgeschwächter Form, nachgegeben und sei um 3 Basispunkte auf 0,46% gesunken. Die 5-jährige Bundrendite sei um einen Basispunkt auf -0,23% zurückgegangen, während die Rendite 2-jähriger Papiere in gleichem Ausmaß auf -0,68% zugelegt habe.

