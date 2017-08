München (ots) -



Der ADAC und das weltweit führende Sportmarketing-Unternehmen Infront Sports & Media haben eine langfristige Partnerschaft geschlossen. Die Kooperation umfasst eine ganzheitliche Zusammenarbeit in allen Bereichen des Sportmarketings der ADAC Motorsportserien und Klassik-Veranstaltungen. Infront wird unter anderem das ADAC GT Masters, eine der weltweit führenden Serien im GT-Sport und die ADAC Rallye Deutschland, den deutschen Lauf der FIA World Rallye Championship, sowie weitere Rennserien aus dem breiten Portfolio des ADAC Motorsport vermarkten.



"Faszination, Leidenschaft und Höchstleistung, von der erfolgreichen Nachwuchsförderung bis zum weltweit beachteten Spitzensport, dafür steht der ADAC Motorsport", sagt ADAC-Geschäftsführer Lars Soutschka. "Der ADAC e.V. zählt im Zwei- sowie Vierradsport und auch auf dem Wasser zu den größten Motorsport-Veranstaltern in Europa. Wir freuen uns darauf, unsere Rennserien und Klassik-Veranstaltungen durch die Kooperation mit Infront Sports & Media weiter zu entwickeln und einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen."



"Infront Sports & Media ist als weltweit führende Sportmarketing-Agenturen idealer Partner für ADAC Motorsport und Klassik. Serien wie das ADAC GT Masters, das ADAC MX Masters oder die ADAC Rallye Deutschland als eine der größten Sportveranstaltungen Deutschlands haben ein Renommee weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir freuen uns darauf, die Vermarktung unserer Serien in Kooperation mit Infront Sports & Media weiter zu entwickeln", sagt Thomas Voss, ADAC Leiter Motorsport und Klassik.



"Motorsport genießt in Deutschland sowie international eine große Bedeutung und verfügt über eine sehr attraktive Zielgruppe. Die Rennserien des ADAC sind dabei besonders hochwertige Formate mit riesigem Potential. Durch unser großes Netzwerk sowie unsere internationale Expertise in allen Bereichen des Sportmarketings wollen wir den Motorsport gemeinsam mit dem ADAC weiterentwickeln und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", sagt Marco Sautner, Geschäftsführer der Infront Germany.



Als Full-Service-Anbieter deckt Infront Sports & Media alle wesentlichen Aspekte des Sportmarketings ab - darunter die Vermarktung von Sportrechten, die zentrale Medienproduktion, digitale Medieninhalte, Programmproduktionen, Event Management, Markenentwicklung und Sponsoring. Infront Sports & Media hält aktuell rund 170 Sportrechte in 25 verschiedenen Disziplinen.



Der ADAC e.V. veranstaltet jährlich rund 30 Rennserien, Events und Schulen mit rund 2.000 Teilnehmern und mehr als zwei Millionen Zuschauern vor Ort. Zu den Highlights zählen die ADAC Rallye Deutschland, das ADAC GT Masters, das ADAC MX Masters, die ADAC Formel 4, die ADAC TCR Germany oder die Deutsche Rallye Meisterschaft (DRM).



