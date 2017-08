Liebe Leser,

es gibt unter Tradern den Spruch: "…there is a time for trading and there is a time for fishing…" Gemeint ist damit nicht etwa, dass ein Händler seine Zeit außerhalb des Börsenhandels mit Angeln verbringen sollte, sondern dass es Zeiten im Jahr gibt, in denen man sich auf das Trading konzentrieren sollte und dann gibt es aber auch Zeiten, in denen man sich auf die Freizeit, den Urlaub und die Familie konzentrieren sollte. Der August ist traditionell eher eine Zeit, ... (Jens Rabe)

Den vollständigen Artikel lesen ...