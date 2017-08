München (ots) -



Gebrauchtwagenexperte Det Müller sucht ein zuverlässiges Auto für eine alleinerziehende Mutter - und ein neues Dach für ihr Elternhaus Sendetermin: Sonntag, 06. August 2017, um 16:00 Uhr bei RTL II



Ein Auto für ein neues Leben, das war bislang das Motto von "Mein neuer Alter". Doch Gebrauchtwagenexperte Det Müller wird in den kommenden vier Folgen nicht nur ein neues Fahrzeug für die Menschen besorgen müssen. Er wird ihr Leben komplett umkrempeln. "Mein neuer Alter" - viermal in doppelter Länge ab Sonntag, den 06. August 2017.



Die alleinerziehende Melanie führt als arbeitende Mutter ein sehr eng getaktetes Leben: 06:00 Uhr - Aufstehen, 07:15 Uhr - Abfahrt zum Kindergarten, 08:10 Uhr - Arbeitsbeginn 15 Kilometer außerhalb von München. 14:30 Arbeitsende, 15:15 Uhr Abholung von Tochter Alicia im Kindergarten. Danach Haushalt und Einkaufen sowie Abendessen. Ihr Alltag funktioniert nur mit einem verlässlichen Auto. Und genau das hat Melanie nicht. Zweimal blieben sie und ihre kleine Tochter schon auf der Autobahn mit ihrem alten Auto liegen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind keine Option für Melanie, denn ihre täglichen Wege würden viel länger dauern. Folglich bleibt noch weniger Zeit für ihre Tochter und auch auf Gehalt müsste sie verzichten, da sie die vereinbarten Wochenstunden im Job nicht bewältigen kann.



Ein sicheres und zuverlässiges Auto ist unerlässlich für die 36-Jährige. Hinzu kommt noch, dass Melanie an den Wochenenden im Familienbetrieb ihrer Eltern im Bayerischen Wald aushelfen muss. Auch bei Melanies Eltern ist das Budget sehr knapp, sie bräuchten eigentlich dringend ein neues Dach für ihr Haus! Verzweifelt hat Melanie Gebrauchtwagenexperte Det Müller um Hilfe gebeten. Ohne Budget ein neues Auto für Melanie UND ein neues Dach fürs Elternhaus organisieren? Das klingt eigentlich nach einer "Mission Impossible". Doch dann darf Det einen Blick in die Scheune des elterlichen Hofs werfen...



"Mein neuer Alter" am Sonntag, den 06. August 2017, um 16:00 Uhr bei RTL II



