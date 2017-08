Pressemitteilung der FCR Immobilien AG:

FCR Immobilien AG kauft zwei weitere Einzelhandelsimmobilien

- Kauf eines Einkaufszentrums in Seelze, Niedersachsen

- Erwerb eines Fachmarktzentrums in Dresden-Weißig, Sachsen

- Beide Objekte verfügen über bonitätsstarke Mieter

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat zwei weitere Einzelhandelsimmobilien erworben. Die Objekte liegen in Seelze, Niedersachsen und in Dresden-Weißig, Sachsen. Über die jeweiligen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Zusammen generieren die beiden Objekte eine Jahresnettomiete von über 550 Tsd. Euro.

Bei der Immobilie in Seelze handelt es sich um ein 2007 errichtetes Einkaufszentrum. Seelze ist ein Vorort von Hannover. Das Objekt unterteilt sich in sieben Einheiten mit einer Gesamtfläche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...