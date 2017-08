Frankfurt - Das Anlageziel des Franklin U.S. Opportunities Fund (ISIN LU0109391861/ WKN 937448) ist das Kapitalwachstum, so die Experten von Franklin Templeton.Der Fonds investiere überwiegend in Beteiligungspapiere von US-Unternehmen, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und eine steigende Rentabilität im Vergleich zur Gesamtwirtschaft aufweisen würden. Dazu würden Small-, Mid- und Large-Caps mit ausgeprägtem Wachstumspotenzial aus vielen verschiedenen Sektoren gehören, die herausragende Wachstumschancen bieten würden, sowie dynamische, innovative Unternehmen aus diesen Sektoren.

