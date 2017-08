Die Zahl der Bafög-Empfänger schrumpft. Im vergangenen Jahr haben rund 5,5 Prozent weniger Menschen staatliche Unterstützung bei ihrer Ausbildung erhalten als noch 2015.

Die Zahl der Bafög-Empfänger unter den Schülern und Studenten in Deutschland sinkt immer weiter. Im vergangenen Jahr erhielten 823 000 Menschen die staatliche Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) - noch einmal 5,5 Prozent weniger als 2015 (minus 5,9 Prozent). Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden weiter berichtete, waren 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...